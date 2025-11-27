توتر إيراني لبناني.. إسرائيل: «حزب الله» يملك 20 ألف صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن بدء هجمات جوية على مناطق في الجنوب اللبناني، وفق هيئة البث الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن “لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية في البلدات الشمالية”، كما تجددت الغارات الإسرائيلية على المحمودية والجبور جنوبي لبنان.

في السياق، كشف يعقوب لابين من معهد “ألما” الإسرائيلي للأبحاث عن تقديرات حول عدد الصواريخ المتبقية لدى “حزب الله” اللبناني بعد الحرب الأخيرة في 2024.

وأشار لابين إلى أن الحزب، رغم الهجمات الإسرائيلية على مؤسسته “القرض الحسن” في أكتوبر 2024، أعاد ترميم فروعها بحلول مايو 2025 لتعزيز الاستقرار والأمان الاقتصادي لجمهوره.

ووفق البيانات، يتبقى لدى “حزب الله” ما بين 15 إلى 20 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك الذخائر الدقيقة، وهي بقايا مخزون أولي كان يضم حوالي 75 ألف صاروخ.

كما ذكر لابين أن “حزب الله” نقل مركز ثقله اللوجستي شمالاً إلى وادي البقاع ويعتمد على الأنفاق والإنتاج الذاتي لتقليل الاعتماد على طرق الإمداد، معتبراً أن توقع نزع سلاح الحزب من قبل الجيش اللبناني “وهم دبلوماسي خطير”.

في السياق ذاته، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديده بشن حرب على لبنان إذا لم يتخلَّ “حزب الله” عن سلاحه قبل نهاية العام، وفق “مهلة واشنطن”.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الطرفين بعد نحو عام من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي انتهكته إسرائيل عدة مرات، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، بعد اغتيال هيثم الطبطبائي، الذي وصفته إسرائيل بأنه “رئيس أركان حزب الله”، بغارة جوية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

نواف سلام: لبنان في حرب استنزاف وسلاح حزب الله لم يردع الاعتداءات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس، أن لبنان يواجه حرب استنزاف من طرف واحد، مضيفًا أن البلاد ليست بحاجة لتدخل الموفدين العرب أو الأجانب من أجل دق ناقوس الخطر.

وأشار سلام خلال استقباله وفدًا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة إلى أن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح في لبنان، موضحًا أن عملية حصر السلاح يجب أن تنتهي في مرحلتها الأولى مع نهاية العام، وتشمل جنوب الليطاني بإزالة السلاح والبنى العسكرية، بينما يُطبق في شمال الليطاني مبدأ احتواء السلاح.

ولفت إلى أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، مؤكداً أن حزب الله لعب دورًا أساسيًا في تحرير الجنوب، لكنه تساءل عن فعالية سلاح الحزب في رد الاعتداءات الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى أنه لم يحمّ المدنيين أو القادة أو الممتلكات.

وأشار سلام إلى أن الأولوية الآن هي الاقتصاد وإطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص عمل، مع التركيز على إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع.

تصريحات مستشار خامنئي حول “حزب الله” تثير غضب وزير خارجية لبنان وسمير جعجع

أثارت تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، حول لبنان و”حزب الله” ردود فعل قوية من جانب المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم وزير الخارجية يوسف رجي ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع.

وفي تصريح لوكالة “تسنيم”، قال ولايتي إن إسرائيل “لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”، وإن اغتيال القيادي في “حزب الله” هيثم الطبطبائي “انتهاك لسيادة لبنان”، مشدداً على أن إيران ستواصل دعم الحزب و”جبهة المقاومة”.

وأضاف أن “وجود حزب الله اليوم أكثر ضرورة للبنان من الماء والخبز”، معتبراً الحزب “سنداً ومنقذاً للشعب اللبناني” ضد تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي.

رداً على ذلك، كتب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عبر “إكس” أن “ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هو سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي”، معتبراً تصريحات ولايتي تدخلاً في الشؤون اللبنانية.

وأكد أن “الحرس الثوري الإيراني يسيطر على القرار العسكري لحزب الله”، داعياً إلى التفاوض المباشر بين البلدين في بلد محايد.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالحوار مع لبنان، مؤكداً أن بلاده “لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان”، ودعا رجي إلى زيارة طهران، مع استعداد لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.

وأكد أن بلاده “لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للبنان”، مشدداً على أن “الجيش اللبناني وحزب الله يتخذان قراراتهما بشكل مستقل”.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، وصف عراقجي ما يشاع عن “ضعف إيران بسبب أحداث لبنان” بأنه “لا يتوافق مع الواقع”.

كما علّق رئيس حزب “القوات” سمير جعجع قائلاً عبر “إكس”: “لبنان دولة مستقلة لها دستورها وسلطة منتخبة، ولا يحق لإيران التدخل في شؤونها”.

جدل في لبنان بعد منح جياني إنفانتينو جنسية لبنانية وسط انتقادات لحقوق المرأة

أثار حصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على الجنسية اللبنانية جدلاً واسعًا في البلاد، خاصة بين نشطاء حقوق المرأة.

وقالت منظمة “شريكة ولكن” إن آلاف النساء اللبنانيات لا يملكن حق منح الجنسية لأطفالهن أو لأزواجهن، رغم تكريم الشخصيات الدولية مثل إنفانتينو.

وأعرب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم، مؤكدين أن القانون الحالي يحرم النساء اللبنانيات من حقوقهن الجنسية.

يُذكر أن إنفانتينو ولد في سويسرا لأبوين إيطاليين وهو متزوج من لبنانية، وقد أكمل الرئيس اللبناني جوزاف عون إجراءات منحه الجنسية. وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم هيدا، إنفانتينو بهذه المناسبة.



