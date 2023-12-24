توتر سياسي بين طهران وموسكو بسبب منتدى التعاون العربي الروسي

استدعت إيران اليوم سفير روسيا لديها ردا على إصدار موسكو ودول عربية بيانا مشتركا، يرفض مطالبة إيران بجزر متنازع عليها في الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): “استدعي السفير الروسي، وتسلم مذكرة – لإرسالها إلى موسكو – احتجت فيها طهران على البيان الصادر عن منتدى التعاون العربي-الروسي السادس”، المنعقد في المغرب.

وبحسب الوكالة أبلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي “أن احترام سيادة الدول وسلامتها من المبادئ الأساسية في العلاقات بين الدول”.

وهذه المرة الثانية هذا العام التي تستدعي فيها إيران سفير روسيا، للاحتجاج على تصريحات موسكو بشأن الجزر المتنازع عليها، حيث استدعت طهران السفير الروسي في يوليو الماضي بسبب بيان مماثل. ـ