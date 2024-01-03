توجيه تهم لـ«سيناتور» أمريكي تلقى رشاوى من قطر ومصر

وجه القضاء الأمريكي تهما للسناتور الديمقراطي بوب منينديز بتلقي رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.

وذكرت وثائق قضائية أمريكية نشرت أمس، أن القضاء الفدرالي وجها تهما للسناتور الديمقراطي بأنه تلقى رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا، مبينة أن “منينديز” أدلى “بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر” وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.

والسناتور البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا، وفقا للائحة نفسها، بأنه عرف هذا المطور العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية، و وافق على أن يتلقى، وتلقى بالفعل مع زوجته نادين “رشاوى بمئات آلاف الدولارات”، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.

وأعدت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن. وضمت هذه اللائحة الاتهامية إلى تلك المتعلقة بتلقي نفس النائب رشى من مصر.

وفي نهاية سبتمبر دفع هذا السياسي ببراءته من كل الاتهامات الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 مايو.