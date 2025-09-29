توزيع دفعة جديدة من علاج «نقص هرمون النمو للأطفال»

سلّم جهاز الإمداد الطبي، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، دفعة جديدة من عقار هرمون النمو المخصص لعلاج الأطفال إلى كل من مستشفى طرابلس للأطفال ومستشفى صبراتة التعليمي.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، جرى التوزيع بناءً على الاحتياج الفعلي المسجل في المنظومة الإلكترونية، بعد استكمال وزارة الصحة للإجراءات الإدارية وإصدار بطاقات الصرف الخاصة بالمستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة الصحة لتوفير الأدوية التخصصية وضمان وصولها إلى المستحقين في مختلف المناطق، بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للأطفال المصابين بنقص هرمون النمو.