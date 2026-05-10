توزيع «كوبونات الأضاحي» في الجبل الغربي

سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى سالم، الدفعة الأولى من كوبونات أضاحي العيد المخصصة للأسر الليبية المحتاجة في بلديات الجبل الغربي. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، لدعم الأسر ذات الدخل المحدود خلال عيد الأضحى.

وأوضح سالم أن عملية التوزيع تتم بالتنسيق مع عمداء البلديات والمخاتير المحليين لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل منظم وشفاف، مشددًا على أهمية الرقابة الميدانية لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

وأضاف أن الفرق الميدانية التابعة لـ وكالة الجهود التطوعية بوزارة الشباب تساهم في تسريع وتسهيل عمليات التوزيع، بما يضمن إيصال الكوبونات إلى جميع الأسر المستهدفة داخل نطاق كل بلدية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الفقيرة وتعزيز التكافل الاجتماعي خلال المناسبات الدينية، وتعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.