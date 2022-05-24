تونس وليبيا تتفقان على زيادة الرحلات الجوية بين البلدين

اتفق وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهويي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي على زيادة عدد الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار تونس.

وبحث الشهوبي والعجيلي في لقاء جمعهما الأوضاع المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين، حيث اقترح الجانبان إيجاد منفذ أخر بديل عن منفذ راس اجدير لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين.

كما اقترح الجانبان، تدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية، والاتفاق على تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين.

وتطرق الجانبان إلى قرار منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية الأجواء الأوروبية، أو استخدام المطارات الأوروبية.