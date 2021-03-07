توضيح من السفارة الليبية في كييف للقادمين إلى أوكرانيا

أصدرت السفارة الليبية في أوكرانيا، توضيحاً لأبناء الجالية الليبية والطلبة والمرضى القادمين إلى أوكرانيا.

وطالبت السفارة في بيان لها، أبناء الجالية الليبية والطلبة والمرضى القادمين إلى أوكرانيا بضرورة التقيد بالتعليمات المتبعة من قِبل سلطات حرس الحدود بالمنافذ وعلى رأسها أهمية تطابق معلومات الدعوة الموجهة مع الغرض من الزيارة.

وأشارت سفارة ليبيا إلى أن السبب وراء هذه الدعوة هو تكرار عملية إرجاع بعض المواطنين من المطارات ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الأوكرانية، على الرغم من حصولهم على تأشيرة الدخول.

وأكدت السفارة أنها حريصة كل الحرص على سلامة وصول الليبيين القاصدين دولة أوكرانيا لغرض الدراسة أو العلاج، كما تسعى جاهدة لتفادي أي إشكاليات قد تعرقل إجراءات دخولهم إليها حال وصولهم إلى المطارات وفقا للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها بدولة أوكرانيا.

ولفتت سفارة ليبيا إلى أنها لن تدخر جهدًا في التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول الليبيين، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الإجراءات، بحسب البيان.