توطين التدريب في ليبيا.. شراكة جديدة بين «معهد إجدابيا وSLB»

عقدت لجنة إدارة معهد إجدابيا لعلوم النفط اجتماعًا تقابليًا مع ممثلين عن شركة SLB (شلمبرجير سابقًا)، وذلك بحضور الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل المهني.

وتناول الاجتماع آلية تنفيذ برنامج توطين التدريب داخل المعهد، والاستعداد لإطلاق أول برنامج تدريبي مشترك تحت اسم “FAST TRACK PROGRAM”، والمقرر انطلاقه في بداية شهر أكتوبر المقبل، كخطوة أولى نحو تعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لمقر المعهد بهدف معاينة تجهيزات المعمل والتأكد من جاهزيته لاستقبال البرنامج التدريبي، بما يضمن توفير بيئة عملية متكاملة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لدعم برامج بناء القدرات المحلية، وتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات النفطية.