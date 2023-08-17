توقعات بالتوافق على إطار دستوري للانتخابات قبل نهاية 2023

توقعت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغاز أسمهان بالعون، أن يتوافق المجلس على إطار دستوري قبل نهاية العام الحالي كانطلاقة لإجراء الانتخابات المرتقبة.

وقالت بالعون في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، إن المهلة الأمريكية لمجلس النواب الليبي ستنتهي في نهاية شهر أغسطس الحالي، وإما أن يتم إصدار القوانين الانتخابية أو الانتقال إلى الخطة (ب) الخاصة بالأمم المتحدة.

وأكدت النائبة أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي المقبلة لمجلس الأمن، من المتوقع أن تكون نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات.

ونوهت بالعون إلى أن المجلس الأعلى للدولة سواء بوجود رئاسة المشري أو بدونه لن يتغير شيء في ملف الانتخابات والمناصب السيادية، خاصة أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة بعض القوة الدولية، ما يعني أن القرار خارجي وليس داخليا، حسب وصفها.

وأضافت: “اتوقع أن يستمر تكالة في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيكات دعم التوافق في العلن والعمل على إفشالها في الخفاء في نفس الوقت”.