توقعات بسقوط أمطار على أغلب مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار على أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين.

وفي نشرته اليومية، أفاد المركز بأنه من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على بعض المناطق خاصة الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة إلى قوية أحياناً، وتشمل الأمطار بعض مناطق الدواخل (بني وليد-ترهونة-مسلاته-جبل نفوسة).

ووفقا لمركز الأرصاد، ستكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (26 – 31)مْ، وما بين (36–41)مْ على مناطق الجنوب مع أجواء صافية إلى قليلة السحب.

هذا ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار من حين لأخر على مناطق شمال ليبيا إلى مطلع الأسبوع القادم.