توقعات بهطول أمطار غزيرة على مناطق الكفرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن “تتكاثر للسحب الرعدية على مناطق الجنوب الشرقى (المناطق الحدودية مع دولة السودان وتشاد- العوينات- جبال تيبستى -السارة- جبال أركنو) مع فرصة سقوط أمطار جيدة مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية, عليه نأمل اتخاذ الحيطة والحذر، وتشمل الفرصة يوم الغد مناطق الكفرة وما جاورها”.

ووفق نشرة المركز اليومية، “تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال مع سقوط أمطار على بعض المناطق الممتدة من (بنغازي إلى درنة) خاصة الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من (الخمس إلى مصراتة)”.

وبحسب البيان، “وتسجل درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الساحلية مابين (30-33)مْ مع رطوبة نسبية عالية وعلى الدواخل مابين(34-38)مْ بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (37-40)مْ”.