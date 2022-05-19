أعلن رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي توقف العمل بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس وذلك بسبب الاشتباكات المسلحة التي منطقة جنزور الأيام الماضية.

وأوضح العبدلي أنّ الفرق الفنية التابعة لشركتي إنكا التركية، وسيمنس الألمانية، المنفذتين للمشروع بصدد إعداد تقرير كامل عن حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها في موعد التسليم.

وأضاف العبدلي أنّ 70 عاملا من الجنسية الهندية رفضوا مواصلة العمل في المشروع وطالبوا بإجلائهم فورا، مشيرا إلى الشركة طلبت من ائتلاف شركتي إنكا وسيمينس المنفذ مواصلة العمل وعدم المغادرة.

وكان مقررا اكتمال تنفيذ المشروع في 25 مايو الجاري، ليدخل إلى الشبكة العامة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 670 ميغاوات‎، وذلك للتخفيف من عمليات طرح الأحمال.

و شهدت جنزور الأيام الماضية اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين كتيبة فرسان جنزور من جهة، والكتيبة 55 مشاة من جهة أخرى.