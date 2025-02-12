توقيع اتفاقيات لتسريع إنجاز مشروع «الغاز العابر للصحراء» بين ثلاث دول

وقعت الجزائر و نيجيريا و النيجر، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة اتفاقيات تسمح بتسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

ويتعلق الأمر بعقد خاص لوضع إطار زمني لدراسة الجدوى للمشروع، وعقد التعويض واتفاقية “عدم الافصاح” (NDA) بين شركات الطاقة للدول الثلاث.

وتم التوقيع في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

ووقع عقد الدراسة كل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عومارو.

فيما وقع عقد التعويض واتفاقية عدم الافصاح الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، ونائب الرئيس التنفيذي للغاز والكهرباء والطاقة الجديدة لشركة النفط النيجيرية أولاليكان أوغونلي، والمدير العام لشركة الطاقة النيجرية “سونيداب” علي سيبو حسن.

وذكر وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد بنية تحتية، بل هو رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر يجسد طموحنا المشترك في بناء جسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم.

وأضاف عرقاب أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وسيربط بين احتياطات الغاز الضخمة في إفريقيا وبين الأسواق الأوروبية والعالمية.

كما أكد عرقاب أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف أثناء مرحلة الإنشاء والتشغيل، مما يعزز سوق العمل في نيجيريا والنيجر والجزائر. كما أنه سيحفز الإستثمارات في قطاع الغاز ويدعم الصناعات التحويلية مثل إنتاج الكهرباء، الأسمدة والبيتروكيمياويات.

ويعد أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة قارية استراتيجية تهدف لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر ليتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.

ومن المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى النيجر ثم إلى الجزائر حيث يمكن بعد ذلك أن يتمّ تصديره إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب «ترانسميد» الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن مخصصة لنقل هذا النوع من الوقود.

وفي يوليو 2022، وقّعت الجزائر وأبوجا ونيامي خلال اجتماع وزاري مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز بطول 4128 كيلومترا عبر الصحراء الكبرى، لكن من دون تحديد تاريخ إنجازه. وعندما تمّ إطلاق المشروع في 2009، قُدِّرت تكلفة بنائه بنحو 10 مليارات دولار. ومن المفترض بهذا الخط أن يزوّد أيضا دول الساحل بالغاز.

وتلقّى المشروع دفعة نحو الأمام في ظلّ الوضع الجيوسياسي الراهن بعد أن زاد الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفعت أسعارهما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير 2022.