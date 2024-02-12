توقيع اتفاقية توأمة بين كشافة سبها و بنزرت

وقعت مفوضية سبها للكشافة والمرشدات، اتفاقية تؤمة مع جهة بنزرت للكشافة التونسية، وذلك ، في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسستين في تنمية قدرات الفتية والشباب بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ووقع الاتفاقية عن مفوضية سبها للكشافة والمرشدات مفوضها القائد ” عبد الحميد غيث ” وعن جهة بنزرت للكشافة التونسية قائدها ” حمزة الزرعى ” بحضور مفوض تنمية القيادات القائد ” عبدالمنعم الجريو ” ومفوض الرواد القائد ” زيدان لابده ” عن مفوضية سبها ، ووفد من جهة ينزرت التونسية .

وبحسب اللجنة الإعلامية بالمفوضية فان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تشمل بنودا للتعاون في المجالات الكشفية، وستدخل حيز التنفيذ بعد دراسة الخطة الزمنية للبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها.