توقيع اتفاقية توأمة بين كشافة سبها و بنزرت

وقعت مفوضية سبها للكشافة والمرشدات، اتفاقية تؤمة مع جهة بنزرت للكشافة التونسية، وذلك ، في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسستين في تنمية قدرات الفتية والشباب بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).
ووقع الاتفاقية عن مفوضية سبها للكشافة والمرشدات مفوضها القائد ” عبد الحميد غيث ” وعن جهة بنزرت للكشافة التونسية قائدها ” حمزة الزرعى ” بحضور مفوض تنمية القيادات القائد ” عبدالمنعم الجريو ” ومفوض الرواد القائد ” زيدان لابده ” عن مفوضية سبها ، ووفد من جهة ينزرت التونسية .
وبحسب اللجنة الإعلامية بالمفوضية فان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تشمل بنودا للتعاون في المجالات الكشفية، وستدخل حيز التنفيذ بعد دراسة الخطة الزمنية للبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها.
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