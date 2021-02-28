توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية

وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين الطرفين بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.

وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ومدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، على مكافحة كافة أشكال الفساد وتبادل الجهود والتجارب الناجحة والخبرات والمعلومات والمستندات في مجال الوقاية من الفساد والتحري والكشف عن جرائم الفساد وحماية الشهود والخبراء والمبلغين والمصادر السرية وما في حكمها ضمن إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات النافذة، بحسب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

من جهتها، أفادت الهيئة بأن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من تعزيز مبدأ المشاركة وتجسيد مبادئ القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و خطورة التهديدات التي يُشكلها الفساد على أمن واستقرار المجتمع وتقويض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة وتعريض التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية والمال العام للخطر وتهديد الرخاء الاقتصادي وسيادة القانون.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد طرق التعــاون والتنسيق بينهما بشأن حماية الشهود والمبلغين وكذلك التعاون في مجالات مكافحة جرائم الفساد وإنفاذ القانون.

هذا وقد نص بروتوكول التعاون في مادته الثالثة على مجالات التعاون والتي بلغت 10 مجالات مشتركة للتعاون بين الهيئة والوزارة أبرزها:

تبادل المعلومات الأمنية ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما يحقق السرعة والجودة والسرية في التحري والكشف عنـها

تبادل الممارسات الناجحة والأساليب الموافق عليها والتي أثبتت فعاليتها في المجالين (حماية الشهود والمبلغين والتعاون في مجالات مكافحة جرائم الفساد)

تبادل النشرات الأمنية وإحصائيات والدراسات المتعلقة بالجريمة

التنسيق المشترك والتعاون بين طرفي الاتفاق في التتبع والتحري والكشف عن جرائم الفساد من خلال قسم مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى غير ذلك من أوجه التعاون المشترك