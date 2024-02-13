توقيع ثلاثة كتب في مركز عمر المختار الثقافي في بنغازي

مركز السلام يحتفي بتوقيع ثلاثة كتب في مركز ضريح عمر المختار الثقافي يستضيف مركز ضريح عمر المختار الثقافي ببنغازي، حفل توقيع ثلاثة كتب جديدة من منشورات مركز السلام، يوم السبت الموافق 17 فبراير الساعة الخامسة مساءً.

وذكرت صحيفة الأنباء الليبية أن الكتب الموقعة هي:

– “أكثر من سيرة” للدكتور محمد المفتي: ويروي السيرة الذاتية للمفتي منذ الأربعينيات حتى الآن.

– “بنغازي العامرة” للأستاذ محمد العنيزي: ويتناول الكتاب مدينة بنغازي من الناحية الثقافية والاجتماعية.

– “المطر الأحمر” للأستاذ عيسى عبدالقيوم: وهو رواية تاريخية تغطي أحداثًا محلية ودولية منذ عام 1984 حتى 2001.

ودعا مركز السلام جميع المهتمين بالثقافة والأدب لحضور حفل توقيع الكتب، الذي يقام برعاية شركة برنيق للطيران.