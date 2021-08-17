توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الصحي مع تركيا

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي الدكتور فخر الدين قوجة، بمقر وزارة الصحة التركية في العاصمة أنقرة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الجانبين في مجالي الصحة والعلوم الطبية.

ونصت المذكرة على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التعاون حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.