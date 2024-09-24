توقيع مذكرة تفاهم بين الخارجيتين الليبية والبلغارية

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لقاء تشاوريا مع وزير الخارجية البلغاري إيفان كوندوف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نقل المكتب بالخارجية الليبية، فقد أكد الجانبان على رغبتهم في المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على عودة نشاط البعثة البلغارية للعمل من العاصمة طرابلس.

كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الليبية والبلغارية.