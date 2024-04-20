توقيف عنصري أمن ظهرا بمقطع فيديو يتلاعبان بسلاح ناري ومركبة شرطية

أوقفت وزارة الداخلية، في حكومة الوحدة الوطنية، اثنين من رجال الأمن ظهرا في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يقومان بالرماية بسلاح ناري، ويتلاعبان بقيادة مركبة آلية تابعة لمركز الشرطة اللذان يتبعانه.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته أمس الجمعة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن تعليمات صدرت بضبط العنصرين اللذين ظهرا في الفيديو، وهو ما تم من قبل الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة. وأكدت الوزارة أنه جرى إحضار العنصرين إلى مقر الإدارة بطرابلس، ومباشرة عمليات التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته أمس الجمعة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن تعليمات صدرت بضبط العنصرين اللذين ظهرا في الفيديو، وهو ما تم من قبل الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة. وأكدت الوزارة أنه جرى إحضار العنصرين إلى مقر الإدارة بطرابلس، ومباشرة عمليات التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.