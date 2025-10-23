«توم باراك» يحذّر من فوضى في لبنان

في ذكرى تفجير المارينز في بيروت في 23 أكتوبر 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكيين و58 عسكريًا فرنسيًا، دعا المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك إلى ضرورة أن “يستعيد لبنان سيادته ويحل انقساماته الداخلية”.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال باراك: “نحن نكرّم ذكرى الضحايا من خلال تذكُّر الدرس”. وأضاف أن على لبنان “أن يحل انقساماته الداخلية ويستعيد سيادته”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب ألا تُكرّر أخطاء الماضي، في إشارة إلى التدخلات الأمريكية في لبنان والتي أدت إلى العديد من الإخفاقات.

باراك شدد في تصريحات سابقة على أن إسرائيل قد تتحرك عسكريًا إذا استمر التردد اللبناني في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن نزع سلاح حزب الله لا يعتبر مطلبًا أمنيًا فقط لإسرائيل، بل هو “فرصة للبنان للتجديد”، مؤكدًا أن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار في لبنان بشرط أن يستعيد الجيش اللبناني احتكاره للسلطة العسكرية الشرعية في البلاد.

المبعوث الأمريكي حذر من أن تأجيل الانتخابات في لبنان قد يؤدي إلى فوضى عارمة.

كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعلن في وقت سابق أن حصر السلاح بيد الدولة هو مسألة شأن داخلي لبناني، مشيرًا إلى أن لبنان كان أمام خيارين: إما الموافقة على الورقة الأمريكية التي تتضمن نزع سلاح حزب الله أو العزلة.

من جهة أخرى، رد حزب الله على تصريحات باراك واعتبر أن هذه التهديدات تتعدى على سيادة لبنان. وقال نائب الأمين العام لـ “حزب الله”، نعيم قاسم، في تصريحات سابقة: “كفى تهديدًا للبنان”، مشيرًا إلى أن سلاح الحزب مخصص لمقاومة الكيان الإسرائيلي ولا علاقة له بالشؤون الداخلية اللبنانية.

