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تونسيون وليبيون وموريتانيون يصلون إلى الجزائر من ووهان الصينية

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 فبراير 2020 - 14:34
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تم إجلاء المواطنين من ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية. [إنترنت]

وصل 10 مواطنين تونسيين اليوم الاثنين، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، إلى الجزائر، قادمين من مدينة ووهان الصينية، على متن الطائرة التي خصصتها السلطات الجزائرية لنقل مواطنيها ومواطنين من جنسيات أخرى، من بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسيتم إجراء عمليات الفحص والمراقبة الطبية لجميع الوافدين على متن الطائرة، بعد أن كانوا قد خضعوا لإجراءات كشف طبي معمّقة من طرف السلطات الصينية، وذلك وفق ما أكده مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية محمد علي النفطي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، بأنه سيتم إجلاء مواطنين تونسيين وليبيين وموريتانيين من منطقة ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية التي خصصت لإجلاء الرعايا الجزائريين بعد انتشار فيروس كورونا.

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