تونس.. إحباط 7 محاولات هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، عن إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية شمالي البلاد.

وتمكنت وحدات الحرس البحري بولاية بنزرت من “إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل بنزرت شمال تونس وألقت القبض على 85 شخصا” بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن “وحدات الحرس البحري حجزت عددا من مراكب الصيد و6 محركات وكميات من البنزين المستغلة في محاولات اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه دولة أوروبية (لم تسمّها)”.

يأتي ذلك في حين، أعلن المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، على هامش ندوة صحفية بثكنة العوينة بالعاصمة تونس الخميس الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وكشف الجبابلي أنه منذ مطلع العام الجاري، تم رصد أكثر من 7000 محاولة اجتياز من تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.

وأضاف أنه تم توقيف 299 منظّما لعملية اجتياز للحدود البحرية وأكثر من 150 وسيطا تونسيا، إضافة إلى 7 وسطاء أجانب..

وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.