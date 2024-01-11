تونس.. إدراج معهد الشابي بقفصة ضمن مدارس «يونسكو»

أدرج معهد أبو القاسم الشابي بقفصة المدينة، ضمن شبكة المدارس المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بعد فوزه في ملتقى منهج ريادة لرؤية جديدة للمدرسة التونسية من بين أفضل 10 مشاريع تربوية مستوحاة من المبادئ العامة لأهداف التنمية المستدامة لليونسكو سنة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن المنسقة بشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو بقفصة رجاء مسعاوي قولها إن معهد ابو القاسم الشابي، شارك بمشروع تربوي بعنوان “تانيت رائدات ومؤثرات” بتوامة مع معهد الخوارزمي بسوسة، وحصل على الدرع من منظمة اليونسكو كمؤسسة تربوية منتمية لشبكة للمدارس المنتسبة لها.

ويهتم المشروع التربوي بالهدف الخامس لليونسكو المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف العاشر الذي ينص على الحد من أوجه عدم المساواة.