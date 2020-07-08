تونس.. إطلاق نار على سيارات اخترقت الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن تصدي القوات التونسية لمحاولة عدد من السيارات التي وصفتها بـ”المشبوهة” التوغل في أراضي البلاد عبر الحدود مع ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء، إن التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة المنزلة برمادة رصدت مساء الثلاثاء تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من جهة ليبيا وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي.

وأطلقت القوات التونسية أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبار السيارات على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف، فتم بعد ذلك الرمي على مستوى العجلات إلا أن السيارات المنتهكة لاذت بالفرار، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس فتحت بحثا تحقيقيا في الحادث.