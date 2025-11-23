تونس.. احتجاجات وسط العاصمة ضد التدهور الاقتصادي واحتجاز المعارضين

شهدت تونس العاصمة، السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون سياسيون، للمطالبة بـ الحريات السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقادت التظاهرة هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعتقل منذ أبريل الماضي بعد انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”. واستمرت المسيرة لأكثر من ساعتين عبر شوارع العاصمة، وارتدى المشاركون ملابس سوداء وحملوا صافرات وشريطاً أحمر، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” أو بموجب “المرسوم 54” لمكافحة الأخبار الكاذبة.

وتوقفت المسيرة أمام المجمع الكيميائي بالعاصمة، دعماً لمطالب سكان مدينة قابس الذين ينظمون احتجاجات منذ أسابيع للمطالبة بتفكيك المجمع بسبب أزمة التلوث، كما مرت أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وتأتي هذه التظاهرة في وقت تواجه تونس تحديات اقتصادية متزايدة، حيث بلغ التضخم نحو 10% في 2023 قبل أن ينخفض إلى نحو 5%، ما أثر على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.