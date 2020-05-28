تونس.. الإعلان رسمياً عن موعد استئناف الدوري التونسي

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في أغسطس القادم بعد توقفه جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي.

وقال المكتب الإعلامي في الاتحاد أن التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم على أن تستأنف المباريات خلف أبواب موصدة في أغسطس دون تحديد موعد أكيد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

وأضاف حيث يخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على إقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية.

كما حدد الاتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020-2021.