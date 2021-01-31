تونس.. «الغنوشي» يدعو إلى نظام برلماني كامل

دعا رئيس مجلس نواب التونسي راشد الغنوشي، إلى ضرورة إقامة “نظام برلماني كامل”، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث جراء “المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني” المعمول به في البلاد حاليا.

جاء ذلك في تصريحات خلال ندوة افتراضية على تطبيق زووم مع تونسيين يعيشون في الولايات المتحدة، مساء السبت، نشر راديو “صبرة إف إم” المحلي فقرات منها.

وقال الغنوشي إن “رئيس الدولة قيس سعيد يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري ويعتبر أن له الحق بقبول أو رفض بعض الوزراء”، داعيا إلى ضرورة إقامة نظام برلماني كامل.

وأقر الغنوشي وهو زعيم حركة “النهضة” صاحبة الأغلبية في البرلمان (54 من 217)، بأن “الإشكالية في تونس اليوم هي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ونحن نفترض في نظام برلماني دور رئيس الدولة رمزي وليس إنشائي”.

وتابع الغنوشي خلال الندوة أن “موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم ورئيس الحكومة”.

واعتبر أن “الدرس الذي نخلص إليه هو ضرورة إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية تكون في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء”.