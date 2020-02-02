تونس.. تأجيل اجتماع الأحزاب المشاركة في الحكومة

التأجيل بطلب من حركة النهضة من أجل حضور رئيسها الغنوشي للاجتماع [العربية]

تم تأجيل اجتماع الأحزاب التونسية المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، التي تهدف للمصادقة على برنامجه الحكومي،إلى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن السبب يعود إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تعذر عليه الحضور، بسبب عودته المتأخرة من السفر، دون تفاصيل أخرى.

وكان من المزمع أن تتم المصادقة على البرنامج الحكومي للفخفاخ من الأحزاب العشرة المشاركة في حكومته، من أجل التوافق على خطته، لمرور الحكومة في البرلمان.

وجاء التأجيل بطلب من حركة النهضة، من أجل حضور رئيسها الغنوشي للاجتماع.

وقام الفخفاخ بشكر بقية الأحزاب على “التفهم والحرص على توفير كامل ظروف النجاح لمسار تشكيل الحكومة”.



والأحزاب هي، حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري/18 نائبا) وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا) وتحيا تونس (14 ليبرالي/ نائبا) ومشروع تونس (4 ليبرالي/ نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/نائبان) ونداء تونس (3 ليبرالي/ نواب) والبديل التونسي (3 ليبرالي/ نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/نائبان).

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف “إلياس الفخفاخ” (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.