تونس تتجه نحو انتعاش اقتصادي.. السياحة والفوسفات والزراعة تقود النمو في 2025

توقّع البنك المركزي التونسي نمواً في الاقتصاد الوطني بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والزراعة، إلى جانب تحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات، وفق تقديرات البنك

وأشار البنك إلى أن النشاط الصناعي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.3%، مدعومًا باستثمارات حكومية جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة لزيادة إنتاج تونس السنوي من الفوسفات إلى 8.5 مليون طن خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولاً إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، بهدف استعادة مكانتها بين أبرز مصدّري الفوسفات عالمياً بعد سنوات من الاضطرابات المتكررة في الحوض المنجمي وتعطل الإنتاج، بحسب وسائل إعلام غربية.

وفي القطاع الخدماتي، توقع البنك نمواً بنسبة 2.8% مدفوعاً بالانتعاش السياحي، مع توقع وصول عدد الزوار إلى نحو 11 مليون سائح هذا العام، مقارنة بـ10.3 مليون في العام الماضي، في حين سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.1% نتيجة تحسن محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق.

وأكد البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية ستعزز الحركية الاقتصادية وتساهم في بلوغ معدل النمو المستهدف عند 3.2% بنهاية عام 2025.

وتُعتبر الصناعات التقليدية في تونس من العوامل التي أسهمت في تصدر البلاد أسواق المنطقة وأوروبا، حيث لعبت خبرات صناعية متراكمة وتقنيات محلية دوراً محورياً في رفع جودة المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير، ويُظهر هذا التوجه قدرة تونس على دمج الاستثمارات الحديثة مع صناعاتها التقليدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل محلية، بحسب تقارير سبوتنيك عربي.

وعلى الصعيد الدولي، تستفيد تونس من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، ما يجعلها حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، وقدرتها على لعب دور موازن في السياسة الإقليمية، وهو ما يعكس قوتها الاقتصادية والدبلوماسية، وتحتل البلاد المرتبة 9 في قائمة أقوى دول أفريقيا لعام 2025، والمرتبة 79 عالمياً من حيث القوة الاقتصادية والسياسية، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في المنطقة.

وفي ظل هذه المؤشرات، يرى خبراء اقتصاديون أن تونس أمام فرصة حقيقية لاستعادة زخم نموها الاقتصادي، بشرط استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والخدمات السياحية، إلى جانب الاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز صادراتها وربطها بالأسواق الأوروبية والأفريقية.