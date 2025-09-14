تونس تتخذ قراراً لصالح المصريين يطبق لأول مرة بالتاريخ

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ العلاقات بين تونس ومصر، أعلنت السلطات التونسية عن تسهيلات جديدة تمنح المصريين تأشيرات الدخول مباشرة عند نقاط الحدود، لفئات معينة، دون الحاجة إلى استخراج التأشيرة المسبقة من السفارة.

ووفقًا لبيان رسمي من سفارة تونس بالقاهرة، تشمل الفئات المستفيدة:

رجال الأعمال

الأطباء والباحثون

أصحاب المهن المرموقة وكبار موظفي الدولة

الحاصلون على تأشيرات “شنغن” أو أمريكا

أعضاء المجموعات السياحية التي تضم أكثر من 10 أفراد، بشرط التقديم عبر وكالات سفر تونسية معتمدة.

ويشترط تقديم قوائم اسمية مسبقة، تتضمن الوثائق الداعمة مثل خط سير الرحلة، تذاكر العودة، إثبات الغرض من الزيارة، ونسخ من جوازات السفر.

ويُعتبر هذا القرار تاريخيًا كونه يُطبق لأول مرة، ويُتوقع أن يرفع عدد السياح المصريين إلى تونس بنسبة تصل إلى 30%، ضمن جهود تونس لتنشيط السياحة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.