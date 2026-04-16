تونس تدخل الخريطة العالمية.. ما القصة؟

أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، إدراج حديقة “الظاهر” الواقعة جنوبي تونس، ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة للمنظمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى التونسي والثالث على مستوى قارة إفريقيا، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية التونسية.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة 224 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث صادقت الدول الأعضاء بالإجماع على تسجيل الموقع الجيولوجي التونسي الجديد، في إنجاز يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالموروث الطبيعي في المنطقة.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن هذا الإدراج يمثل تتويجًا لجهود تنسيقية واسعة شاركت فيها وزارات تونسية مختلفة، إلى جانب الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار عمل مشترك هدف إلى تعزيز حضور تونس على خريطة المواقع الجيولوجية العالمية.

وفي سياق متصل، أكد المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو، ضياء خالد، خلال كلمة أمام المجلس التنفيذي، أن إدراج الحديقة يحمل أهمية استراتيجية، ويعكس التزام تونس بصون تراثها الجيوثقافي وتثمينه على المستويين الوطني والإقليمي، وفق ما نقلته منصة “تونيزيا إنفو هوب”.

وأشار خالد إلى أن هذا الاعتراف الدولي من شأنه أن يُسهم في إحداث ديناميكية جديدة على مستوى التنمية الجهوية والمحلية، إلى جانب دعم مكانة تونس كوجهة بارزة في مجالات السياحة الثقافية والبديلة والسياحة البيئية المستدامة.

وتقع “الحديقة الجيولوجية الظاهر” على مساحة تُقدَّر بـ 6375 كيلومترًا مربعًا، وتمتد عبر ولايات تطاوين ومدنين وقابس في جنوب شرق تونس، حيث تتميز بتنوع طبيعي وجيولوجي وبيئي لافت، إضافة إلى موروث ثقافي واجتماعي محلي غني.

وتُصنَّف الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو كمناطق ذات أهمية جيولوجية دولية، تُدار وفق مقاربة تدمج بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع إشراك المجتمعات المحلية في عمليات الإدارة والحفاظ.

وتكشف المعطيات الجيولوجية أن المنطقة كانت مغطاة بالمياه في عصور سحيقة، قبل أن تنحسر تدريجيًا خلال الفترة الممتدة بين 251 و65 مليون سنة مضت، بينما تظل سلسلة جبال الظاهر شاهدة على هذه التحولات، وتضم أعلى قمة فيها “كف النصورة” بارتفاع يبلغ 713 مترًا فوق سطح البحر، وفق ما أوردته إذاعة “موزاييك”.

وتضم شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو 229 موقعًا موزعًا على 50 دولة حتى عام 2025، تغطي مساحة تتجاوز 816 ألف كيلومتر مربع.

ويأتي هذا التصنيف في إطار توسع اهتمام اليونسكو بالمواقع الجيولوجية التي تجمع بين القيمة العلمية والطبيعية والثقافية، حيث تُعد الحدائق الجيولوجية نموذجًا للتنمية المستدامة القائمة على حماية التراث الطبيعي وتعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارته، ما يمنح “الظاهر” موقعًا متقدمًا ضمن هذا التوجه العالمي.