تونس.. تسرب غازات من مجمع كيميائي يتسبب باختناقات ويشعل الاحتجاجات

تعرض عدد من تلاميذ مدرسة في ولاية قابس، جنوب تونس، لحالات اختناق نتيجة تسرب غازات من وحدات صناعية كيميائية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية.

ووفق المعلومات، وقع التسرب الغازي في مدرسة تقع بالقرب من الوحدات الصناعية في منطقة شاطئ السلام، التي تُعتبر من أكثر المناطق تضرراً بالملوثات البيئية في قابس، وأدى الحادث إلى إثارة غضب واسع لدى الأهالي الذين تجمعوا أمام الإدارة الجهوية للمجمع للاحتجاج، وأشعلوا إطارات مطاطية وأغلقوا الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية.

وردد المحتجون شعارات مثل “فككوا الوحدات”، و”الشعب يريد تفكيك الوحدات”، و”قابس تستغيث.. النجدة”، مطالبين بحلول عاجلة لوضع حد للتلوث.

وأشار الاتحاد الجهوي للشغل في قابس، في بيان نشرته وسائل إعلام تونسية، إلى أن التسربات الغازية المتكررة تعود إلى تهالك المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي، واصفاً الوضع في قابس بـ”المنكوب” و”الفوهة على قنبلة موقوتة”.

وحذر الاتحاد من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفعه إلى إعلان إضراب جهوي عام في الولاية، مطالباً الدولة بالتدخل السريع لإيجاد حلول جذرية تحمي البيئة وصحة المواطنين.

هذا ولم تكن هذه الحادثة الأولى، حيث تعاني الولاية الساحلية من مشاكل بيئية متراكمة منذ عقود، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بأمراض السرطان بسبب التلوث الناتج عن المصانع الكيميائية.