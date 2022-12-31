تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مرسوماً رئاسياً بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وينص المرسوم الذي نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 لغاية 30 من الشهر ذاته.

يُشار إلى أن حالة الطوارئ أعلنت في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتم تمديد حالة الطوارئ، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية.