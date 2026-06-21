تونس تودع كأس العالم 2026 بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان

تلقى المنتخب التونسي هزيمة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وافتتح دايشي كامادا التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف إياسي أويدا الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليمنح المنتخب الياباني أفضلية واضحة منذ الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني تفوقه، حيث سجل جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود إياسي أويدا ليختتم رباعية اللقاء بهدفه الثاني في الدقيقة 83.

وتعد هذه الخسارة الثانية توالياً للمنتخب التونسي في البطولة، بعدما استهل مشواره بهزيمة أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1، ليتجمد رصيده عند صفر من النقاط، ويفقد رسمياً أي فرصة في بلوغ الدور التالي قبل الجولة الأخيرة.

كما شكلت المباراة بداية غير موفقة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة المنتخب التونسي قبل أيام قليلة خلفاً لصبري لموشي، في محاولة لإنقاذ مسار الفريق في المونديال.

في المقابل، عزز المنتخب الياباني حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل بعد رفع رصيده إلى 4 نقاط، مؤكداً تفوقه في مباراة وصفت بالتاريخية كونها المباراة رقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم.

يأتي خروج المنتخب التونسي المبكر في ظل مجموعة قوية وصعبة، بينما يواصل المنتخب الياباني تعزيز مكانته كأحد أبرز المنتخبات الآسيوية تطوراً في السنوات الأخيرة، مع أداء ثابت في البطولات العالمية الكبرى.