تونس.. حجز كميات من مخدّر «الكوكايين» والقبض على مروّجها

في عملية أمنية نوعية، تمكنت السلطات في تونس، “من إلقاء القبض على مروج مخدرات، وحجز كمية من “مخدر الكوكايين” في القصرين”.

وفي التفاصيل، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالقصرين في تونس، “من نصب كمين محكم أسفر عن إيقاف مروج مخدرات، في حالة تلبس، وضُبطت بحوزته حوالي 1 كغ من مخدر “الكوكايين” المعدّة للترويج”.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني “التزامها المتواصل بحماية المواطنين وملاحقة المتورطين في ترويج المخدرات، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد أمن الأفراد أو المجتمع على الرقم71860135”.