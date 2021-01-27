تونس.. رئيس البلاد يتعرض لمحاولة تسميم بظرف مشبوه

أفاد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، بوصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج.

وأوضح المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، مشيراً إلى فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.

هذا ولم تصدر رئاسة الجمهورية حتى الآن، أي بيان أو توضيح بشأن الواقعة.