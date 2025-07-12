تونس.. سجين يُدان بعد اعتراضه على بث مشاهد رئاسية

قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ستة أشهر بحق موقوف، بعد أن أبدى داخل زنزانته رفضه لمتابعة تقرير تلفزيوني يتناول نشاطًا للرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفادت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاميه لوكالة فرانس برس.

وأفاد فرع الرابطة في ولاية قفصة (وسط البلاد) بأن الموقوف أعرب عن استيائه من مضمون النشرة الإخبارية التي كانت تُعرض داخل السجن، وطلب تغيير القناة بعد عرض مشاهد للرئيس سعيّد، ما دفع أحد السجناء إلى إبلاغ إدارة المؤسسة العقابية، وعلى إثر ذلك، خضع الموقوف للتحقيق، قبل أن يُحال إلى المحاكمة ويصدر بحقه حكم بالسجن.

وقال المحامي عادل الصغيّر إن موكله كان في حالة غضب إثر ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بطريقة غير نظامية، ويعتقد أن الرئيس سعيّد يقف وراء الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيطالي بشأن ترحيل المهاجرين التونسيين.













