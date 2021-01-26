تونس.. عودة الهدوء إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، والشوارع المتاخمة والمتقاطعة معه، حالة هدوء وسط حضور مكثف للوحدات الأمنية في الشارع الرئيسي والأنهج القريبة منه، مساء اليوم تالثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد منع المحتجين القادمين من منطقة باردو من الوصول إلى الشارع، وبعد انسحابهم من الشوارع القريبة.

وجدد المحتجون مطالبتهم بإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الليلية الماضية، بحسب ما أفادت إذاعة “موزاييك إف أم”.

وتظاهر مئات التونسيين، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب بمنطقة باردو، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتزامنت التظاهرة مع جلسة للبرلمان لمنح الثقة للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي في 16 يناير الجاري.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، ردد المحتجون شعارات من قبيل “الثورة ثورتنا والشارع شارعنا” و”الحرية للموقوفين” و”لا استمرار النظام الظالم”.

وشهد محيط مجلس النواب حضورا مكثفا لقوات مكافحة الشغب مجهزة بمدرعات خراطيم المياه التي تستعمل لتفريق المحتجين.

انطلاق الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف تم النشر بواسطة ‏‎Mosaïque FM‎‏ في الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١