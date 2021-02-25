تونس: فيروس نيوكاسل يتسبب في نفوق عدد من الطيور بصفاقس

اعلنت الإدارة البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة التونسية عن تسبب فيروس ”نيوكاسل” في نفوق عدد من الطيور بمنطقة الملاحة من ولاية صفاقس وفق ما أثببته نتائج التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها مؤخرا.

وكانت منطقة الملاحة المحاذية لميناء الصيد البحري بمدينة صفاقس التونسية، قد شهدت مؤخرا نفوق عدد من طيور النورس البحرية.

وسارعت على إثره المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة الى اجراء التحاليل اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تفشي هذا الفيروس، وفق إذاعة ديوان آف آم التونسية.

وفي سياق متصل، يعتبر هذا الوباء من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار بين الطيور والدواجن وينتقل عن طريق استنشاق أو تناول بقايا الفيروس الموجودة بالإفرازات التّنفسية أو براز الطّيور المصابة، ويتفشى عن طريق الطيور المهاجرة.