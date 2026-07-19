تونس.. «قيس سعيّد» يطالب بمحاسبة المقصرين في قطاع المياه

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تحميل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تقصيره في أداء واجبه، مؤكدًا أن استمرار النقائص والإخلالات في المرافق الحيوية “أمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو”.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة أداها، السبت، إلى مركّب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على مختلف مكونات المحطة وتابع سير العمل فيها، متوقفًا عند عدد من النقائص التي شدد على ضرورة معالجتها في أقرب وقت، خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين المحطة والأقاليم التابعة لها.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، وفق مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إن رئيس الدولة لاحظ وجود عدد من التجاوزات والإخلالات رغم الجهود المبذولة في أعمال الصيانة والإصلاح.

وأكد قيس سعيّد أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مرت بمراحل صعبة، لكنها مطالبة بتجاوز هذه الظروف، نظرًا لارتباط خدماتها بعديد المناطق داخل الجمهورية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن توفر الإرادة والتجهيزات اللازمة في المدن وورشات الصيانة يساهم في تقليص زمن التدخل عند حدوث الأعطاب، بما يسمح بمعالجتها بسرعة ونجاعة أكبر.

وخلال الزيارة، قدم مسؤولون في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عرضًا حول التدخلات الأخيرة لتعزيز الموارد المائية في عدد من المناطق الداخلية وفق المعايير التقنية المطلوبة، من بينها مناطق المتلوي والمظيلة في ولاية قفصة، بهدف ضمان عدم تكرار الأعطاب.

وانتقد رئيس الجمهورية في السياق نفسه تكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزامن وفي مناطق عدة، معتبرًا أن هذا الوضع “غير طبيعي”، وداعيًا كل مسؤول إلى تحمل مسؤوليته والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وشدد سعيّد على أن كل من يخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء مهامه.

زيارة مشروع حماية وادي مجردة

وعقب زيارته لمركب غدير القلة، توجه رئيس الجمهورية إلى منطقة قنطرة بنزرت في معتمدية قلعة الأندلس، لمتابعة تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة، الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية.

وأكد سعيّد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان عدم ضياع مياه الأمطار والاستفادة منها، مشددًا على أهمية حسن إدارة الموارد المائية في البلاد.

كما عاين رئيس الجمهورية تقدم أشغال جسر العبور على وادي مجردة بالطريق الوطنية رقم 8، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاز أعمال ترميم القنطرة خلال فترة زمنية قياسية.

وأكد أن تونس بحاجة إلى سياسة مائية شاملة وطويلة المدى، خصوصًا مع تسجيل كميات أمطار قياسية في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك الإمكانيات والخيرات التي تسمح بتحقيق تطلعات الشعب التونسي.

قنطرة تاريخية وإهمال المعالم الأثرية

وتطرق رئيس الجمهورية إلى القيمة التاريخية لقنطرة بنزرت، التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1608، مشيرًا إلى أنها تعرضت للإهمال لعقود طويلة وتحولت إلى مكان لتجميع الفضلات.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أكد قيس سعيّد أن العديد من المعالم التاريخية والآثار في تونس تعرضت للإهمال أو الاستيلاء أو التهريب، مشددًا على أن “تاريخ البلاد ليس للبيع”.

وأضاف أن مستقبل تونس بيد شعبها، داعيًا المسؤولين إلى استحضار حقوق الشعب التونسي المشروعة في كل خطوة وقرار يتم اتخاذه.

واختتم رئيس الجمهورية زيارته بالتواصل مع المواطنين الموجودين في المكان والاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم.