تيته تهنّئ الشعب الليبي بمناسبة «العام الهجري الجديد»

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، عن أطيب تمنياتها للشعب الليبي. وفي بيان لها، قالت تيته: “أتمنى أن يحمل هذا العام فرصًا جديدة لتحقيق السلام الدائم، والوحدة، والاستقرار في ليبيا.”

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد الالتزام بالعمل إلى جانب كافة الأطراف المعنية، بهدف إخراج البلاد من حالة الجمود الراهنة نحو مستقبل أكثر سلمًا وازدهارًا.

وأضافت: “كل عام وأنتم بخير”، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك في تحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي.