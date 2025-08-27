تيتيه تبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي خارطة الطريق السياسية

التقت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم بالقائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، في إطار التشاور حول آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وبحسب بيان البعثة الأممية، ركز اللقاء على سبل دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الخارطة بشكل تدريجي، وضمان تحقيق نتائج ناجحة، إلى جانب مناقشة الإجراءات الأساسية المسبقة.

كما شدد الطرفان على أهمية التعاون مع المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، والانخراط مع جميع الأطراف الرئيسية لإنجاح العملية السياسية.

ويأتي هذا اللقاء بعد إحاطة تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس، التي عرضت خلالها خارطة الطريق نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.