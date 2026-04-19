تيتيه: نحتاج تنسيقاً دولياً مستمراً لدعم ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه التقت في مدينة أنطاليا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، لبحث تطورات المسار السياسي في البلاد.

وأشادت تيتيه، خلال اللقاء، بالتوقيع الأخير على الملحق رقم 1 لاتفاقية برنامج التنمية الموحد، معتبرةً ذلك خطوةً إيجابيةً نحو تعزيز الانضباط المالي وترسيخ المساءلة في الإنفاق العام.

وشددت الممثلة الخاصة على ضرورة البناء على هذه الخطوة للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق عبر جميع مراحلها، من خلال تنسيقٍ دوليٍّ مستمرٍّ ومستدامٍ ومتماسكٍ لدعم العملية السياسية.

وأكدت أن الهدف يتمثل في الوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقتٍ ممكنٍ، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي.

من جانبه، أعرب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، عن دعم الولايات المتحدة لجهود الممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا الالتزام بتعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة.