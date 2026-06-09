تيتيه: نواصل الدفع بـ«خارطة الطريق» في ليبيا

قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة رسمية إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تناولت خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار السلام والاستقرار في البلاد.

وجاءت الإحاطة خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت، حيث استعرضت الممثلة الخاصة أمام أعضاء المجلس الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار دعم العملية السياسية، وتعزيز الاستقرار على المستويين السياسي والأمني.

كما أشارت إلى مساعي البعثة للدفع قُدمًا بخارطة الطريق التي تعمل على تيسيرها، بما يشمل عقد مشاورات ضمن إطار “الاجتماع المصغر”، الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المعنية بالمسار السياسي.

وتطرقت الممثلة الخاصة إلى استكمال أعمال الحوار المهيكل، موضحةً التطورات التي شهدها مسارا المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني وترسيخ أسس العدالة الانتقالية.

وجددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دعم المسار السياسي في ليبيا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المستدام ودفع العملية السياسية نحو حلول توافقية شاملة.

وتأتي هذه الإحاطة في ظل تحركات أممية وأفريقية متواصلة لدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، عبر تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مع التركيز على ملفات المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وخارطة الطريق السياسية، بهدف الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام وتعزز الاستقرار في البلاد.