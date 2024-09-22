ثلوج غير متوقعة على جنوب أفريقيا تشل حركة المرور

تساقطت الثلوج بشكل غير متوقع في جمهورية جنوب إفريقيا وتسببت بقطع طرق واحتجاز السائقين في سياراتهم، إضافة إلى تضرر طرقات رئيسية، حيث وصل ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى مترين.

وأفادت قناة SABC News التلفزيونية المحلية، “توفيت امرأة، الأحد، بعدما علقت طوال الليل في حافلة على طريق مقطوع جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب أفريقيا منذ الجمعة.

وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات في الصباح، “إنّ السير لا يزال مقطوعا على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي”.

وصل ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى مترين

ونقلت القناة عن الأرصاد الجوية المحلية، تحذيراتها من تساقط الثلوج بشكل ملحوظ في المناطق الجنوبية الغربية من مقاطعة كوازولو ناتال.

وأشارت القناة إلى أن “السلطات أرسلت العسكريين للمساعدة في إزالة عواقب تساقط الثلوج في المقاطعة”، وأضافت القناة “سيتم نشر الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة والتخلص من عواقب هذه الظواهر الطبيعية في كوازولو ناتال”.

من جانبها أعلنت مصلحة استثمار وصيانة الطرق العامة في جنوب إفريقيا، أن حركة المرور أصيبت بالشلل التام أو الشلل الجزئي على عدد من الطرق في المناطق المتضررة من تساقط الثلوج. وجرت الإشارة إلى أنه سيتم البدء بجهود إنقاذ متعددة التخصصات بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا وآمنا.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة: “تساعد العديد من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة الطارئة لمستخدمي الطرق الذين حاصرتهم الثلوج المتراكمة وتقطعت بهم السبل”.