ثوران بركان «إيبو» في إندونيسيا.. على ارتفاع شاهق

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا الأحد نافثا الرماد في الجو على ارتفاع 3.5 كيلومترات فوق الفوهة، على ما ذكرت السلطات.

واستمر الثوران الذي بدأ عند الساعة 00.37 بالتوقيت المحلي أكثر من 3 دقائق، على ما أوضح اكسل رويروي المسؤول في مركز مراقبة البركان في جزر مولوكو (الملوك) الشمالية.

وأضاف “نطلب من المقيمين والسياح قرب جبل إيبو عدم القيام بأي نشاط في دائرة قطرها كيلومتران (حول الفوهة)”، وفقا لفرانس برس.

وأبقي مستوى الإنذار من البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1325 مترا، عند الدرجة الثانية من أصل 4 درجات.

ولم تصدر السلطات أي أوامر إجلاء في المنطقة، إلا أنها دعت السكان إلى وضع كمامات ونظارات عند خروجهم للاتقاء من الرماد وأمطار بركانية محتملة.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.

في منتصف أبريل، ثار بركان جبل روانغ في شمال البلاد ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان.

وأغلق مطار مانادو الدولي الواقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من فوهة البركان لأيام عدة جراء هذا النشاط.

وكانت إندونيسيا تعرضت السبت إلى زلازل بقوة 6.5 درجات على سلم ريختر، مركزه قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء “بي ام كي جي”.

وقد شعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال وعمدوا إلى إخلاء المباني، وكذلك سكان مدينة باندونغ المجاورة.