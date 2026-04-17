ثورة تقنية جديدة.. تعرّف على أحدث الهواتف والحواسيب

تشهد الساحة التقنية العالمية موجة من الإعلانات والتقارير الجديدة التي تكشف عن تطورات بارزة في عالم الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، إلى جانب أبحاث علمية مبتكرة وتحذيرات أمنية متزايدة تتعلق بخصوصية المستخدمين، وتسلط هذه الأخبار الضوء على تنافس الشركات التقنية في تطوير أجهزة أكثر قوة وكفاءة، بالتوازي مع تقدم الأبحاث العلمية في مجالات الحوسبة البديلة، وارتفاع المخاوف المرتبطة بالأمن السيبراني والبيانات الشخصية.

Oppo تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات قوية وبطارية 7000 ميلي أمبير

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتفها الذكي الجديد، الذي يأتي بمواصفات قوية وكاميرات متقدمة، ليكون مناسبًا لمختلف الاستخدامات مثل العمل وتشغيل الألعاب وتصفح الإنترنت.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، إضافة إلى مقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع أبعاد 158.4 / 75.2 / 8.3 ملم ووزن 194 غرامًا.

ويضم الجهاز شاشة AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة 1080 / 2372 بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 397 بكسل لكل إنش تقريبًا، مع سطوع يصل إلى 1400 nits، إضافة إلى طبقة حماية +Asahi Glass DT-STAR D المقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6360 Max، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

كما زُوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

ZTE تكشف عن هاتف nubia Neo 5 Pro بمواصفات تنافسية وسعر منخفض

أعلنت شركة ZTE عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات قوية بفضل مواصفاته الجيدة وسعره التنافسي.

وحصل هاتف nubia Neo 5 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع دعم شريحتي Nano-SIM وتقنية eSIM.

ويضم شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 2400 / 1080 بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 387 بكسل لكل إنش تقريبًا، مع طبقة زجاج مقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل بزاوية واسعة تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم فيديو FHD.

كما يحتوي على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات GPS، وشريحة NFC، وماسح بصمة مدمج في الشاشة.

ويأتي ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

Ninkear S13 جهاز هجين يجمع بين الحاسوب اللوحي والمحمول

كشفت شركة Ninkear عن جهازها الجديد S13 المصمم ليعمل كحاسب لوحي أو حاسب محمول متعدد الاستخدامات.

ويمكن استخدام الجهاز لتشغيل الألعاب والفيديو وتصفح الإنترنت، أو تحويله إلى حاسب محمول عبر لوحة مفاتيح خارجية مزودة بـ touchpad، مع قلم ذكي لتسهيل كتابة الملفات وتعديلها.

ويأتي الجهاز بأبعاد 300 / 195 / 10 ملم، مع شاشة IPS بقياس 13 بوصة بدقة 2560 / 1600 بكسل، وتردد 60 هيرتز، وسطوع 350 nits.

ويعمل بنظام Windows 11 Pro، ومعالج Intel Core Ultra 5 115U، ومعالج Intel Arc Graphics، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت LPDDR5، وذاكرة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.

ويضم كاميرا أمامية وخلفية بدقة 5 ميغابيكسل، ودعم Wi-Fi 6.

كما يحتوي على منافذ USB 3.0 وUSB 3.1 Type-C، ومكبرات صوت، وبطارية 42 واط تعمل لأكثر من 7 ساعات.

علماء أمريكيون يطورون حاسوبًا ميكانيكيًا يعمل بدون كهرباء

طوّر علماء من كلية سانت أولاف وجامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة نظامًا حاسوبيًا ميكانيكيًا يعتمد على النوابض بدل الرقائق الإلكترونية، بهدف استكشاف بدائل أكثر تحمّلًا وأقل اعتمادًا على الطاقة.

ويعمل النظام دون مصدر طاقة خارجي، حيث يعتمد على قوة شد النوابض وحركة القضبان الفولاذية لتنفيذ العمليات الحسابية.

ويستند إلى مفهوم الذاكرة الفيزيائية، حيث تحتفظ المواد بأثر الحركة أو التشوه السابق.

ويختلف هذا النموذج عن الحواسيب التقليدية التي تعتمد على الإشارات الكهربائية، إذ يستخدم مكونات مادية للمنطق والذاكرة.

وقال الباحث جوي بولسن إن بعض المواد مثل المطاط تمتلك ذاكرة ميكانيكية مرتبطة بالاستخدام السابق.

وصمم الفريق ثلاثة أجهزة ميكانيكية تؤدي وظائف مثل العدّ، والتمييز بين القيم، وتخزين القوة.

وتشير النتائج إلى إمكانية استخدام هذه الأنظمة في بيئات قاسية مثل محركات الطائرات أو الأطراف الصناعية.

Researchers have developed a mechanical computer capable of performing basic computations without electricity, batteries, or silicon chips. https://t.co/SESTnTrYmd pic.twitter.com/G1NQ9tK3N4 — Interesting Engineering (@IntEngineering) April 15, 2026

روسيا تكشف عن حواسيب لوحية جديدة بأداء قوي وتصميم عملي

أعلنت شركة ICL Techno الروسية عن إطلاق الحاسبين اللوحيين Raybook S1620 وRaybook S1420، حيث تم إدراجهما رسميًا في سجل المنتجات الإلكترونية اللاسلكية في روسيا.

ويأتي الجهازان موجهين للاستخدام العملي والمهام اليومية.

ويتميز Raybook S1620 بهيكل معدني وشاشة 16 بوصة بدقة 1920 / 1200 بكسل وسطوع 350 شمعة، ومعالج AMD Ryzen 5 6600H، وذاكرة تصل إلى 32 غيغابايت، وتخزين SSD حتى 1 تيرابايت.

ويدعم Bluetooth 5 وWi-Fi 5، مع منافذ USB4 وUSB 3.2 وHDMI وEthernet، مع شحن عبر USB Type-C ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية.

أما Raybook S1420 فيأتي بتصميم أصغر 14 بوصة ووزن 1.4 كغم، مع الحفاظ على نفس الفئة من المواصفات تقريبًا.

ويتراوح السعر بين 123 ألف و245 ألف روبل.

تحذير أمني: ثغرة خطيرة في أنظمة التعرف على الوجه في الهواتف الذكية

حذرت منظمة Which؟ من ثغرة أمنية واسعة في أنظمة التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، بعد نجاح اختبارات في خداع 60% من الأجهزة باستخدام صور مطبوعة.

وشملت الدراسة 208 طرازات، وتبين أن 133 جهازًا يمكن فتحه بهذه الطريقة.

وتضمنت الأجهزة شركات مثل موتورولا ونوكيا وناثينغ وون بلس وفيرفون، إضافة إلى أجهزة حديثة مثل Oppo Find X9 Pro.

وتحذر المنظمة من إمكانية استغلال الثغرة للوصول إلى البريد الإلكتروني وكلمات المرور والبيانات المالية.

ويرجع السبب إلى الاعتماد على أنظمة ثنائية الأبعاد لا تقيس العمق.

بينما نجحت أنظمة ثلاثية الأبعاد مثل Face ID في آبل وبعض أجهزة سامسونغ وغوغل.

وتوصي باستخدام بصمة الإصبع أو رمز PIN بدل التعرف على الوجه.

بافيل دوروف يحذر من تحويل تطبيق التحقق الأوروبي إلى أداة مراقبة

اعتبر مؤسس تلغرام بافيل دوروف أن تطبيق التحقق من العمر الذي أطلقته المفوضية الأوروبية يمكن اختراقه بسهولة، مما قد يحوله إلى أداة تجسس.

وقال إن التطبيق تم اختراقه خلال دقيقتين فقط، رغم تقديمه كأداة تحمي الخصوصية.

وأوضح أن الخطة تمر بثلاث مراحل: تطبيق يحترم الخصوصية، ثم اختراقه، ثم استخدام ذلك كذريعة لإزالة الخصوصية.

ويرى أن الهدف هو إنشاء نظام مراقبة شامل لمستخدمي وسائل التواصل في أوروبا.

وأشار إلى أن أورسولا فون دير لاين أعلنت جاهزية المنصة تقنيًا.