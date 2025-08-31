ثورة خضراء مضيئة.. علماء يطوّرون نباتات تتوهج في الظلام

في خطوة علمية مثيرة مستوحاة من عالم فيلم “أفاتار”، نجح فريق من العلماء الصينيين من جامعة جنوب الصين الزراعية في تطوير نباتات عصارية قادرة على التوهج في الظلام، مما قد يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام النباتات كمصدر مستدام للضوء.

ووفقًا لما نشرته مجلة Matter العلمية، تمكن الباحثون من إضاءة نباتات منزلية من خلال إدخال جسيمات نانوية مضيئة في أنسجتها، وتم تقليل حجم الجسيمات الفسفورية إلى نحو 7 ميكرون لتتمكن من اختراق أوراق النبات، وتمت تجربتها على أنواع متعددة من النباتات، بما في ذلك نباتات عصارية وردية الشكل ونباتات أخرى مثل البوثوس الذهبي والملفوف الصيني.

وقد أظهرت النتائج أن النباتات العصارية فقط هي التي أصدرت ضوءًا ساطعًا، في مفاجأة للعلماء الذين توقعوا أن تكون النباتات ذات البنية الهوائية أكثر قابلية للتوهج. ويعود السبب في نجاح النباتات العصارية إلى انتظام عروق أوراقها الضيقة، مما ساعد على توزيع الجسيمات بشكل فعال.

بعد “شحنها” بضوء الشمس أو الضوء الاصطناعي، توهجت النباتات لمدة وصلت إلى ساعتين، واستخدم العلماء أنواعًا مختلفة من المواد المضيئة لإنتاج ألوان متعددة. وفي تجربة تطبيقية، تم تركيب 56 نبتة على جدار نباتي، وأثبتت قدرتها على إضاءة الأجسام القريبة بدرجة كافية.