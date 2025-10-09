ثورة طبية.. زراعة «كبد خنزير» بجسم إنسان لأول مرة في التاريخ

في خطوة طبية ثورية غير مسبوقة، نجح أطباء في إجراء أول عملية زراعة كبد خنزير معدل وراثيًا داخل جسم إنسان، وذلك بعد أن تمكنوا من إنقاذ حياة مريض يعاني من تليف كبدي مزمن نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الوبائي “ب” وسرطان الكبد.

المريض، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، عاش قرابة نصف عام بعد إجراء هذه العملية الرائدة، مما يمثل تقدمًا هائلًا في مجال زراعة الأعضاء.

وكان المريض يعاني من تندب شديد في كبده لم يكن يمكن علاجه باستخدام الزراعة التقليدية من متبرع بشري.

وبالرغم من تدهور حالته الصحية، لم يكن مؤهلاً للحصول على كبد بشري من المتبرعين بسبب حالته المعقدة، لكن الأمل جاء من عالم جديد في الطب: زراعة كبد خنزير معدل وراثيًا.

هذا الإنجاز العلمي الذي تم بنجاح، هو الأول من نوعه في التاريخ، وقد تم تعديل الكبد باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية ليكون مناسبًا للاستخدام البشري.

وفي حين أن هذه العملية ما تزال تجريبية، إلا أن الأطباء والباحثين متفائلون جدًا بالنتائج الأولية، التي أظهرت قدرة الكبد المعدل على أداء الوظائف الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان.

الإنجاز الطبي الأول من نوعه

وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أطباء في مستشفى أميركي قد أتموا العملية بنجاح، مشيرين إلى أن التجارب السابقة مع زراعة أعضاء من حيوانات أخرى في البشر كانت قد شملت حالات في مرحلة الموت الدماغي، إلا أن هذه العملية تمثل أول تطبيق عملي لكبد خنزير معدل وراثيًا بهدف علاج مريض حي.

وفي هذه الأثناء، أكدت الدراسات المنشورة في مجلة “أمراض الكبد” أن أكباد الخنازير المعدلة وراثيًا يمكن أن تدعم الوظائف الحيوية مثل الأيض والتركيب البروتيني الأساسي في أجسام البشر، مما يفتح آفاقًا جديدة للعلاج في مجال زراعة الأعضاء.