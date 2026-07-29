ثورة في عالم الأجهزة.. «سامسونغ ولافا» تكشفات أحدث ابتكاراتهم

تواصل شركة سامسونغ تعزيز حضورها في سوق تقنيات العرض، مع بدء شركة Samsung Display عمليات التوريد واسعة النطاق لشاشاتها الجديدة فائقة السطوع من نوع Tandem OLED والمخصصة للحواسب المحمولة، في خطوة تستهدف رفع مستوى جودة الصورة وتحسين أداء شاشات الأجهزة المستقبلية.

وذكرت مواقع متخصصة في التقنية أن الشاشات الجديدة تقدم مستويات سطوع مرتفعة، إذ تدعم معيار VESA DisplayHDR True Black 1400، مع قدرة على الوصول إلى سطوع يبلغ 1600 شمعة/م²، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا، خصوصًا عند تشغيل المحتوى عالي الجودة أو استخدام الأجهزة في البيئات ذات الإضاءة القوية.

وكانت شركة Lenovo من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة المطابقة لحاسوب محمول يعتمد على هذه التقنية الجديدة، فيما تستعد شركات Asus وDell Technologies وMSI لإطلاق أجهزة محمولة تعتمد على شاشات مشابهة خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد تقنية Tandem OLED على تصميم مختلف عن شاشات OLED التقليدية، إذ تستخدم طبقتين من المواد العضوية الباعثة للضوء بدلًا من طبقة واحدة، حيث تعمل الطبقتان معًا لإنتاج الإضاءة، ما يسمح بزيادة السطوع دون الحاجة إلى رفع الحمل الكهربائي على طبقة واحدة.

وأكدت Samsung Display أن هذا التصميم يساعد على تحسين كفاءة الشاشة ويمنحها عمرًا افتراضيًا أطول، موضحة أن الشاشات الجديدة توفر أكثر من ضعف العمر الافتراضي مقارنة بشاشات OLED أحادية الطبقة عند الاستخدام بإعدادات السطوع المعتادة في الحواسب المحمولة.

كما طورت الشركة مواد عضوية جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة واستقرار انبعاث الضوء، في محاولة لتعزيز أداء الشاشات مع مرور الوقت، لكنها لم تكشف عن تفاصيل استهلاك الطاقة أو المواصفات الدقيقة لكل مقاس من مقاسات هذه الشاشات الجديدة.

ومن المتوقع أن تكشف شركات Asus وDell Technologies وMSI عن حواسب محمولة تدعم معيار True Black 1400 خلال النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، ما يشير إلى توسع تدريجي في انتشار تقنية Tandem OLED ضمن أجهزة الحواسب المحمولة المتطورة.

وفي سياق آخر في سوق الهواتف الذكية، تستعد شركة Lava الهندية لطرح هاتفها الجديد Lava Virat V1، الذي يستهدف المنافسة ضمن فئة الهواتف المتوسطة العاملة بنظام أندرويد.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع أبعاد تبلغ 165.9×76.8×8.8 ملم ووزن يصل إلى 210 غرامات، كما زُود بشاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة، ودقة عرض تبلغ 1600×720 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز وكثافة تقارب 260 بكسل لكل بوصة.

ويعمل Lava Virat V1 بنظام أندرويد 16، ويعتمد على معالج Unisoc T8200 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل راديو FM، وماسح بصمات الأصابع، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن بقدرة 10 واط.

وتكشف هذه التطورات عن استمرار المنافسة بين شركات التقنية في تطوير شاشات أكثر سطوعًا وكفاءة من جهة، وتقديم هواتف متوسطة المواصفات ببطاريات كبيرة وتقنيات حديثة من جهة أخرى، في محاولة لجذب المستخدمين الباحثين عن أداء متوازن بأسعار أقل.